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Сын «Панджшерского льва» заявил об опасениях России в Афганистане

Лидер сопротивления талибам Масуд: у России есть опасения по ситуации с безопасностью
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Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Сын лидера «Северного альянса» Ахмада Шах Масуда, известного как «Панджшерский лев», лидер сопротивления террористическому движению «Талибан» (запрещено в России) Ахмад Масуд-младший заявил, что у России есть опасения по поводу ситуации с безопасностью в Афганистане. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Масуд-младший ответил на вопрос журналистов, были ли у него контакты с кем-то из официальных представителей России. «Еще нет. Но я надеюсь на то, что будет возможность это сделать, потому что у России есть опасения по поводу ситуации с безопасностью в Афганистане, есть обеспокоенность политической ситуацией», — отметил он.

Лидер сопротивления выразил надежду, что российская сторона вмешается в ситуацию и поможет избежать насилия. «И это в их интересах, потому что если экстремистская идеология будет внедрена здесь, то заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России, тогда экстремизм будет на подъеме», — добавил он.

В том же интервью Масуд перечислил, какие конкретные меры может принять российская сторона. По его мнению, Москва могла бы посодействовать в организации экстренных мирных переговоров между сопротивлением и «Талибаном».

Провинция Панджшер стала центром сопротивления власти «Талибана» 17 августа. Тогда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Ахмада Масуда-младшего, сына популярного полевого командира, убитого в 2001 году, прибыл бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он заявил, что является исполняющим обязанности президента страны. К повстанцам присоединились и военные из числа правительственных войск.

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