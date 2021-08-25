В России обвинили американцев в сговоре с талибами

«Талибан» (террористическая организация запрещена в России) мог прекратить допуск афганских беженцев в аэропорт Кабула по просьбе американцев. Доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что США не успевают вывезти всех своих людей из Афганистана до 31 августа, потому решили бросить в стране бывших союзников.

Талибы перестали пропускать афганских беженцев к аэропорту Кабула, хотя обещали не создавать помех эвакуации. Также «Талибан» ранее заключил договор с США, согласно которому все американские военные должны покинуть страну до 31 августа.

Сговор и предательство бывших союзников

Сивков подчеркнул, что «Талибан» — движение крайне неоднородное, в котором есть представители умеренных взглядов, нацеленные на формирование исламского теократического государства по типу Ирана. Но присутствуют и группировки, ориентированные на экстремистскую экспансию за пределы Афганистана.

«Для них Афганистан — платформа, с помощью которой решаются геополитические задачи. Они опираются на поддержку США, Саудовской Аравии, Катара и других фигур, которые не хотят, чтобы страна приходила в нормальный режим, чтобы Россия и другие бывшие советские страны существовали спокойно без экспансий радикальных исламистов. Этим экстремистам необходимо дестабилизировать ситуацию, — считает эксперт. — Есть интеллектуальные, образованные люди, которые хотят просто жить нормально, а есть полевые командиры, единственное стремление которых — получить и использовать власть».

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Военный эксперт предположил, что решение о недопуске беженцев в аэропорт могло исходить не от центрального правительства Афганистана, а от какой-то части «талибанской элиты», которая хочет, чтобы все, кто работал с США во время проамериканского марионеточного режима, понесли наказание.

«Гражданская война в стране еще далеко не кончена. Так что искать глубокий смысл в их действиях не стоит», — отметил Сивков.

Доктор военных наук также вспомнил, что «Талибан» поставил условие, согласно которому все американские войска должны быть выведены до 31 августа. Но проблема заключается в том, что аэропорт Кабула имеет крайне ограниченную пропускную способность, долго не модернизировался, потому может принять только очень небольшое количество самолетов. В результате этого Штаты лишились возможности эвакуировать из страны запланированное количество людей, но не захотели мирового осуждения.

«Они оставят всех афганцев, которые сотрудничали с ними, которые хотят покинуть Афганистан даже ценой собственной жизни. Но для того чтобы выполнить требование талибов, американцы решили просто бежать, предав всех тех, кто надеялся на спасение. Я предполагаю, что они могли договориться с "Талибаном", чтобы в аэропорт пропускали только американцев. И именно такой вариант наиболее правдоподобен. Штаты сдают своих союзников как отработанный материал. Об этом я бы советовал помнить украинцам, Саакашвили, главе Молдавии и другим», — резюмировал Сивков.

Ранее Госдепартамент опубликовал документ, в котором 60 стран мира призвали обеспечить безопасный выезд из Афганистана иностранных граждан и афганцев, которые захотят покинуть страну. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил все государства мира о том, что их ожидает наплыв афганских беженцев. О своей готовности принять людей, бегущих из страны, которую захватили талибы, заявили Канада, Албания и Косово.