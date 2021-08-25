Мир
 
Последние новости
Россиянка установила рекорд на Паралимпиаде
Всемирный банк прекратил оказывать финансовую помощь Афганистану
Владельцам iPhone предложат подуть на смартфон
Россия перебросила танки в горы Таджикистана из-за ситуации в Афганистане
Назван город России с реактивно дорожающим жильем
Кучма рассказал о «гэбистах» в украинской политике
25-летняя учительница рассказала об увольнении из школы за откровенные фото 
99-килограммовый мужчина похудел на 17 килограммов и раскрыл секрет успеха
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против террористов
Банки пожаловались на сложности с проверкой клиентов
Новости партнеров
Прослушать новость

Опубликованы кадры эвакуации россиян из Афганистана

РЕН ТВ опубликовал кадры эвакуации россиян из столицы Афганистана Кабул
Перейти в «Мою Ленту»

Телеканал РЕН ТВ снял на видео эвакуацию россиян из столицы Афганистана. Кадры с места событий опубликованы в Telegram-канале издания.

Съемочная группа зафиксировала, как у российского посольства в Кабуле начинается эвакуация. По словам корреспондента, у диппредставительства выстроилась колонна автобусов, на которых россиян вывезут в аэропорт.

Минобороны России направило четыре военно-транспортных самолета для вывоза россиян из Афганистана. Всего планируется вывезти более 500 человек. При этом, помимо россиян, борты примут граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины. В каждом самолете эвакуированных будут сопровождать врачебно-сестринские бригады, также сформирован достаточный запас воды, питания и одеял.

Такое решение было принято после поручения президента России Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу. После этого авиагруппа была собрана на аэродроме в Ульяновске.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян вывезут из Афганистана самолетами Минобороны
Байден поручил подготовить запасные планы по эвакуации из Афганистана
В России решили судить о «Талибане» по его действиям