Опубликованы кадры эвакуации россиян из Афганистана

Телеканал РЕН ТВ снял на видео эвакуацию россиян из столицы Афганистана. Кадры с места событий опубликованы в Telegram-канале издания.

Съемочная группа зафиксировала, как у российского посольства в Кабуле начинается эвакуация. По словам корреспондента, у диппредставительства выстроилась колонна автобусов, на которых россиян вывезут в аэропорт.

Минобороны России направило четыре военно-транспортных самолета для вывоза россиян из Афганистана. Всего планируется вывезти более 500 человек. При этом, помимо россиян, борты примут граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины. В каждом самолете эвакуированных будут сопровождать врачебно-сестринские бригады, также сформирован достаточный запас воды, питания и одеял.

Такое решение было принято после поручения президента России Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу. После этого авиагруппа была собрана на аэродроме в Ульяновске.