Эвакуационные рейсы Минобороны России из Афганистана приземлились в Москве

Два эвакуационных борта Минобороны России из Кабула приземлились в аэропорту Чкаловский

Два эвакуационных рейса Министерства обороны России из Афганистана приземлились в подмосковном аэпопорту Чкаловский. Об этом сообщает RT в Telegram.

На борту самолетов Ил-76 — 100 челловек, в основном это россияне афганского происхождения. В данный момент они ожидают пограничного контроля.

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Всего в операции задействованы четыре самолета военно-транспортной авиации. На каждом из них находятся медицинские бригады с необходимым оборудованием и запасом лекарств. Также сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Ранее сообщалось о планах Минобороны вывезти из Афганистана боле 500 россиян, граждан государств-членов Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — Белоруссии, Киргизии, Таджикистана — а также граждан Узбекистана и Украины.

24 августа стало известно, что «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) запретит эвакуировать афганцев и иностранных граждан из Афганистана после 31 августа. Как сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид, до этого времени все желающие могут покинуть страну.