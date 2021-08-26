Мир
 
Последние новости
Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени дал признательные показания
Российские военные эвакуировали граждан Киргизии из Афганистана
Россиян возмутил «апгрейд» исторического здания 
Коллега найденного мертвым экстрасенса высказался о причинах его смерти
В Совфеде заявили о «подложившей свинью» украинским властям Эстонии
Пушков оценил возможное сотрудничество Турции с «Талибаном»
Отрицавшая существование COVD-19 девушка заразилась и описала «жуткие симптомы»
Власти США ввели пошлины в 210 процентов на российские трубы
Еду из самолетов начнут продавать в магазинах
Новости партнеров
Прослушать новость

Эвакуационные рейсы Минобороны России из Афганистана приземлились в Москве

Два эвакуационных борта Минобороны России из Кабула приземлились в аэропорту Чкаловский
Перейти в «Мою Ленту»

Два эвакуационных рейса Министерства обороны России из Афганистана приземлились в подмосковном аэпопорту Чкаловский. Об этом сообщает RT в Telegram.

На борту самолетов Ил-76 — 100 челловек, в основном это россияне афганского происхождения. В данный момент они ожидают пограничного контроля.

Всего в операции задействованы четыре самолета военно-транспортной авиации. На каждом из них находятся медицинские бригады с необходимым оборудованием и запасом лекарств. Также сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Ранее сообщалось о планах Минобороны вывезти из Афганистана боле 500 россиян, граждан государств-членов Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — Белоруссии, Киргизии, Таджикистана — а также граждан Узбекистана и Украины.

24 августа стало известно, что «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) запретит эвакуировать афганцев и иностранных граждан из Афганистана после 31 августа. Как сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид, до этого времени все желающие могут покинуть страну.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить