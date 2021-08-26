Российские военные эвакуировали граждан Киргизии из Афганистана

Самолеты военно-транспортной авиации Министерства обороны России приземлились на киргизском аэродроме Кант, куда доставили жителей Киргизии, эвакуированных из Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

«Два самолёта военно-транспортной авиации Минобороны России совершили посадку на аэродроме города Кант Киргизской Республики, куда доставили граждан республики, эвакуированных из Исламской Республики Афганистан», — говорится в сообщении.

Накануне российский самолет доставил в Таджикистан эвакуированных из Афганистана граждан. Отмечается, что эвакуация была организована министром обороны Сергеем Шойгу по поручению президента России Владимира Путина.

Кроме России, эвакуацию своих граждан и дипмиссий из Афганистана проводит ряд стран. Западные государства также начали вывозить оттуда беженцев и афганцев, ранее сотрудничавших с войсками международной коалиции.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории России) заявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Они смогли подчинить себе большую часть страны и все крупные города за несколько недель, а также анонсировали скорое создание Исламского Эмирата Афганистан.