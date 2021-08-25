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Российский вертолет ограбили в аэропорту Кабула

Baza: неизвестные ограбили российский вертолет Ми-8МТВ в аэропорту Кабула
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Неизвестные ограбили российский вертолет Ми-8МТВ прямо в аэропорту Кабула. Об этом пишет Baza.

Пропажу внутренностей вертолета обнаружила летная команда из России. Baza отмечает, что попасть на территорию аэропорта получилось с трудом: с 22 августа боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) взяли под охрану гражданский сектор.

Грабители унесли из вертолета все, что смогли, в том числе судовую документацию, огнетушители, аварийный топор, бронежилеты, кислородные маски, портативную радиостанцию. Мародеры забрали и подголовник сиденья для бортпроводника.

По данным Baza, вертолет был зарегистрирован на ООН и закреплен за Сомали. С 2020 года эксплуатантом Ми-8МТВ стала компания Utair.

25 августа Минобороны России организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины. В операции задействованы четыре самолета военно-транспортной авиации, которые были оперативно сведены в авиагруппу на аэродроме в Ульяновске. На каждом из них находятся медицинские бригады с необходимым оборудованием и запасом лекарств. Также сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

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