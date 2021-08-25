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Россия перебросила танки в горы Таджикистана из-за ситуации в Афганистане

Минобороны: Россия перебросила танки Т-72 в горы Таджикистана из-за ситуации в Афганистане
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Фото: Пресс-служба президента Таджикистана / РИА Новости

Россия перебросила на учения в горах Таджикистана танки Т-72 из-за ситуации в Афганистане и выполнила стрельбы на большую дальность. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы Центрального военного округа сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что танковые экипажи на полигоне Ляур также выполнили упражнения контрольных стрельб из крупнокалиберного зенитного пулемета по мишеням, которые имитируют бронетехнику противника, и отработали практику фланговой стрельбы и поражение целей в системе разведывательно-огневого комплекса из закрытых огневых позиций на дальности до пяти километров.

Ранее 25 августа стало известно, что Минобороны направило четыре военно-транспортных самолета для вывоза россиян из Афганистана. Это произошло по поручению президента России Владимира Путина главе военного ведомства Сергею Шойгу.

15 августа боевики «Талибана» (террористическое движение запрещено в России) захватили Афганистан. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну, а руководство государством принял на себя временный совет. По словам бывшего вице-президента Афганистана Амрулла Салех, захватить страну талибам позволили США.

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