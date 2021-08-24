Россия усилила свою военную базу в Таджикистане противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Корнет». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), пишет «Sputnik Таджикистан».

Отмечается, что партия ПТРК поступила на 201-ю российскую базу в связи с ситуацией в Афганистане. Ими вооружили артиллерийские подразделения.

Комплексы предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, в частности — вертолетов и беспилотников. Максимальная дальность стрельбы «Корнетов» составляет 5500 метров.

До этого в ЦВО заявляли о поставке на базу в Таджикистане нового вооружения. Среди поступившей амуниции — автоматы АК-12, пистолеты Ярыгина, крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК-М, огнеметы повышенной дальности, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба».

Ранее стало известно, что российские военные совместно с таджикскими и узбекскими военнослужащими приняли участие в активной фазе учений на полигоне Харб-Майдон неподалеку от таджикско-афганской границы. В них задействовано 2,5 тысячи человек и порядка 500 единиц вооружения и техники.

В августе на фоне обострения ситуации в Афганистане Россия увеличила поставки вооружения и техники странам Центральной Азии. При этом российский министр обороны Сергей Шойгу отметил, что базы в Таджикистане и Киргизии могут быть использованы для отражения агрессии со стороны Афганистана.