Utair перевезла разграбленный российский вертолет из аэропорта Кабула

Компания Utair перевезла российский вертолет Ми-8МТВ, разграбленный в аэропорте Кабула, в безопасное место. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Инженерно-технический состав уже навел порядок на борту, отметили в Utair. Сейчас вертолет вместе с персоналом перебазирован в безопасную локацию.

О том, что неизвестные ограбили российский вертолет Ми-8МТВ прямо в аэропорту Кабула, стало известно ранее 25 августа. По данным ТАСС, ограбление произошло 17 августа. Пропажу внутренностей вертолета обнаружила летная команда из России. Baza отмечает, что попасть на территорию аэропорта получилось с трудом: с 22 августа боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) взяли под охрану гражданский сектор.