Польский генерал перечислил ошибки США при выводе войск из Афганистана

Бывший командующий подразделением спецназа GROM генерал Роман Полько перечислил изданию wPolityce ошибки Вашингтона при выводе войск из Афганистана.

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По мнению польского генерала, американская сторона совершила «все ошибки, какие только могут быть». В частности, были нарушены основные принципы военного искусства, согласно которым в первую очередь нужно спасать гражданских, потом «вывозить то, что можно вывезти», а затем уничтожать оставшееся, чтобы оно не попало в руки врага.

После этого следует выводить силы, защитив пути отхода и такие стратегические объекты, как аэродромы и ведущие к ним дороги. Полько подчеркнул, что американцы не использовали никакой стратегии при выводе военных из региона.

Экс-командир польского спецназа также добавил, что не были просчитаны возможности попадания арсеналов оружия в руки террористов. По его мнению, данный провал можно было предвидеть, ориентируясь на то, что происходило ранее в Ираке, в котором после вывода союзнических войск контроль над территорией обрело ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещено в России). 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана.