Польский генерал перечислил ошибки США при выводе войск из Афганистана

Бывший командующий подразделением спецназа GROM генерал Роман Полько перечислил изданию wPolityce ошибки Вашингтона при выводе войск из Афганистана.
По мнению польского генерала, американская сторона совершила «все ошибки, какие только могут быть». В частности, были нарушены основные принципы военного искусства, согласно которым в первую очередь нужно спасать гражданских, потом «вывозить то, что можно вывезти», а затем уничтожать оставшееся, чтобы оно не попало в руки врага.
После этого следует выводить силы, защитив пути отхода и такие стратегические объекты, как аэродромы и ведущие к ним дороги. Полько подчеркнул, что американцы не использовали никакой стратегии при выводе военных из региона.
Экс-командир польского спецназа также добавил, что не были просчитаны возможности попадания арсеналов оружия в руки террористов. По его мнению, данный провал можно было предвидеть, ориентируясь на то, что происходило ранее в Ираке, в котором после вывода союзнических войск контроль над территорией обрело ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).
1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещено в России). 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана.