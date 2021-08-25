В Кремле отреагировали на письмо попросивших помощи России студентов Афганистана

Кремль фиксирует и оценивает все обращения о помощи с выездом из Афганистана. Так прокомментировал обращенное к Москве письмо афганских выпускников российских военных училищ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в среду, 25 августа.

«Эта ситуация непростая. Вряд ли ее можно в деталях обсуждать в таком мегафонном формате», — отметил он.

Ранее тему вывоза афганских студентов на обучение в Россию прокомментировало российское посольство в Кабуле. В дипломатическом представительстве отметили, что этот вопрос прорабатывается, рейсы будут запрошены в сентябре.

24 августа студенты из Афганистана, учившиеся в военных вузах России, призвали российские власти вывезти их из исламской республики. Афганцы опубликовали анонимное письмо, под которым подписались 150 человек. Студенты считают, что Москва обязана помочь им во имя русского мира, поскольку афганцы — тоже его часть.