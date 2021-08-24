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Россия прокомментировала возможность эвакуации афганских студентов

Посольство РФ в Кабуле: Москва прорабатывает возможность эвакуации афганских студентов
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Фото: Reuters

Вопрос вывоза афганских студентов на обучение в Россию прорабатывается, рейсы будут запрошены в сентябре, заявило российское посольство в Кабуле. Соответствующая информация опубликована на сайте внешнеполитического ведомства в Facebook.

«В связи с появляющейся ложной информацией относительно вывоза афганских студентов на обучение в Россию сообщаем, что вопрос прорабатывается», — говорится в заявлении. В посольстве пояснили, что рейсы для студентов запросят в сентябре.

Ранее студенты из Афганистана, учившиеся в военных вузах России, призвали российские власти вывезти их из исламской республики. Афганцы опубликовали анонимное письмо, под которым подписались 150 человек. Студенты считают, что Москва обязана помочь им во имя русского мира, поскольку афганцы — тоже его часть.

Кроме того, около 400 граждан Афганистана с российским гражданством обратились к посольству России в Кабуле за помощью, чтобы выехать из страны.

Пока о готовности принять афганских студентов заявили власти Киргизии. Они готовы принять 500 студентов из исламской республики. Такое решение объяснили тем, что получить качественное образование в условиях вооруженного политического противостояния невозможно.

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