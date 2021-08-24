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Афганские студенты призвали Россию помочь им во имя русского мира

Студенты из Афганистана, учившиеся в вузах РФ, призвали Россию вывезти их из республики
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Фото: Nicholas Guevara / Reuters

Студенты из Афганистана, учившиеся в военных вузах России, призвали российские власти вывезти их из исламской республики. Об этом пишет агентство «Фергана».

Группа афганцев-выпускников российских вузов анонимно опубликовала открытое письмо к официальной Москве. Более 150 человек, находящихся в Афганистане, просят помочь им и увезти их из страны, поскольку в противном случае «их ждет верная смерть».

«Одной рукой талибы (члены террористического движения "Талибан", запрещенного в РФ) здороваются с представителями МИД России, другой — убивают нас! Теперь мы просим помощи у России, которая признавала прежнее правительство и давала нам образование по российским стандартам. По мнению талибов, выпускники — коммунисты, русские, ненастоящие афганцы», — пишут студенты. Они считают, что Москва обязана помочь им во имя русского мира, поскольку афганцы — тоже его часть.

Ранее около 400 граждан Афганистана с российским гражданством обратились к посольству России в Кабуле за помощью, чтобы выехать из страны.

Пока о готовности принять афганских студентов заявили власти Киргизии. Они готовы принять 500 студентов из исламской республики. Такое решение объяснили тем, что «получить качественное образование в условиях вооруженного политического противостояния» невозможно.

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