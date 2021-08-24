Талибы назначили глав нескольких министерств Афганистана

«Талибан» назначил своих представителей на посты глав МВД, Минфина и Минобразования

Боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) назначили исполняющих обязанности глав нескольких министерств Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на афганское агентство Pajhwok.

По информации агентства, талибы назначили на пост главы МВД Садра Ибрагима, а исполняющим обязанности министра финансов и главой Минфина стал Гуль Ага. Лидеры движения также назначили своих представителей на должности главы Минобразования, министра высшего образования и губернатора столицы страны Кабула.

Ранее сообщалось, что «Талибан» сформирует совет из 12 человек для управления Афганистаном. На данный момент боевики согласовали 7 из 12 кандидатур в члены совета. Источник рассказал РИА Новости, что в состав руководящего органа войдут талибы, а также бывший афганский президент Хамид Карзай, глава МИД страны Ханиф Атмар и руководитель Совета национального согласия Абдулла Абдулла.

Помимо них совет согласовал кандидатуры боевиков Абдул Гани Барадара, муллы Мухаммеда Якуба и Халиля аль-Рахман Хаккани. В совет также войдет лидер «Исламской партии Афганистана» Гульбеддин Хекматияр.

