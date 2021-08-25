Российский самолет доставил в Таджикистан эвакуированных из Афганистана граждан

Самолет Минобороны России доставил в Гиссар эвакуированных из Кабула граждан Таджикистана

Самолет военно-транспортной авиации Министерства обороны России совершил посадку в таджикском городе Гиссар. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на российское военное ведомство.

В Гиссар были доставлены граждане Таджикистана, которых до этого эвакуировали из Афганистана.

Отмечается, что эвакуация была организована министром обороны Сергеем Шойгу по поручению президента России Владимира Путина.

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Ранее стало известно, что четыре российских военных самолета забрали из Кабула граждан России, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины. Каждый из самолетов был обеспечен медицинскими бригадами с необходимым оборудованием и медикаментами.

Кроме России, эвакуацию своих граждан и дипмиссий из Афганистана проводит ряд стран. Западные государства также начали вывозить оттуда беженцев и афганцев, ранее сотрудничавших с войсками международной коалиции.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории России) заявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Они смогли подчинить себе большую часть страны и все крупные города за несколько недель, а также анонсировали скорое создание Исламского Эмирата Афганистан.