Около сотни россиян остались в Афганистане

Около сотни россиян не изъявили желания покинуть Афганистан и решили остаться в стране. Об этом заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов, передает РИА Новости.

«Наверное, порядка ста человек или больше — остается. Они пока не озвучивали своего коллективного желания уезжать», — рассказал посол.

До этого дипломат сообщил об окончании эвакуации всех российских граждан, которые захотели покинуть Афганистан. Всего из афганской столицы улетели 360 россиян. По словам Жирнова, самолеты вывозили людей, которые не могли покинуть Афганистан с июня 2021 года, так как «по техническим причинам» прервался авиамаршрут между Кабулом и Москвой.

Ранее стало известно, что четыре самолета военно-транспортной авиации Министерства обороны России с эвакуированными из Афганистана россиянами вернулись в Москву. В основном на бортах находились россияне афганского происхождения. На всех самолетах присутствовали бригады военных медиков с оборудованием и лекарствами.