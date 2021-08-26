Посол России в Афганистане отчитался об окончании эвакуации россиян

Эвакуация россиян, изъявивших желание покинуть Афганистан, окончена. Об этом отчитался российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов, передает ТАСС.

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«Все, кто хотел выехать, выехали. У нас вылетело вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек», — заявил дипломат. По его словам, самолеты вывозили людей, которые не могли покинуть Афганистан с июня 2021 года, так как «по техническим причинам» прервался авиамаршрут между Кабулом и Москвой.

В РИА Новости также передали, что Жирнов оценил «хорошее взаимодействие» боевиков «Талибана» с посольством при эвакуации граждан России. По его словам, сейчас в Афганистане находятся около сотни россиян, которые не захотели покидать страну.

Утром 26 августа стало известно, что все четыре борта военно-транспортной авиации Минобороны РФ с гражданами России вернулись из Афганистана в Москву. В основном это были афганцы, получившие российское гражданство. Для их встречи в аэропортах были сформированы пункты медицинской помощи, а также запасы воды, еды и одеял.

Кроме россиян, самолеты Минобороны по поручению президента России Владимира Путина из Афганистана вывезли граждан стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), а также Узбекистана и Украины.

23 августа представитель «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид заявил, что с 31 августа будет запрещена эвакуация афганцев и иностранных граждан. По его словам, до этого времени улететь из Афганистана через аэропорт в Кабуле смогут все желающие.