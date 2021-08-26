Мир
 
Последние новости
Украина потребовала у США и Германии новый контракт с «Газпромом»
В ехавшем из Анапы российском поезде умерла 13-летняя девочка
Азербайджанские военные зашли на армянский полицейский пост
Карпину предcказали неудачи в ближайших матчах сборной России
Пенсионеры нашли в саду похожее на сушеную змею загадочное существо
Китай пообещал «делиться экономическим пирогом» с населением
Итальянские спецслужбы уточнили информацию об обстреле самолета в Кабуле
Назван лучший смартфон для школьника
В России оценили исследование аргентинских ученых об эффекте «Спутника V»
Десантник США в кресле на фоне Ил-76 в Кабуле насмешил пользователей сети
Новости партнеров
Прослушать новость

Посол России в Афганистане отчитался об окончании эвакуации россиян

Посол РФ в Кабуле Жирнов: россияне, изъявившие желание покинуть Афганистан, эвакуированы
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Rahmat Alizadah / Xinhua / Globallookpress.com

Эвакуация россиян, изъявивших желание покинуть Афганистан, окончена. Об этом отчитался российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов, передает ТАСС.

«Все, кто хотел выехать, выехали. У нас вылетело вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек», — заявил дипломат. По его словам, самолеты вывозили людей, которые не могли покинуть Афганистан с июня 2021 года, так как «по техническим причинам» прервался авиамаршрут между Кабулом и Москвой.

В РИА Новости также передали, что Жирнов оценил «хорошее взаимодействие» боевиков «Талибана» с посольством при эвакуации граждан России. По его словам, сейчас в Афганистане находятся около сотни россиян, которые не захотели покидать страну.

Утром 26 августа стало известно, что все четыре борта военно-транспортной авиации Минобороны РФ с гражданами России вернулись из Афганистана в Москву. В основном это были афганцы, получившие российское гражданство. Для их встречи в аэропортах были сформированы пункты медицинской помощи, а также запасы воды, еды и одеял.

Кроме россиян, самолеты Минобороны по поручению президента России Владимира Путина из Афганистана вывезли граждан стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), а также Узбекистана и Украины.

23 августа представитель «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид заявил, что с 31 августа будет запрещена эвакуация афганцев и иностранных граждан. По его словам, до этого времени улететь из Афганистана через аэропорт в Кабуле смогут все желающие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские военные эвакуировали граждан Киргизии из Афганистана
Российский самолет доставил в Таджикистан эвакуированных из Афганистана граждан
Опубликованы кадры эвакуации россиян из Афганистана