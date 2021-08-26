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Появилась информация об исполнителе взрыва у кабульского аэропорта

Politico: подрыв у аэропорта Кабула мог совершить террорист-смертник ИГ
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Фото: Reuters

Взрыв у аэропорта Кабула, возможно, совершил террорист-смертник «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Такая информация появилась у источника издания Politico.

Британские военные также полагают, что за взрывами в Кабуле стоит афганское отделение террористической организации ИГ. Пока что ни одна террористическая группировка не подтвердила свою ответственность за совершение теракта. Их слова приводит телеканал Sky News.

Его исполнитель подорвал себя, предварительно обстреляв мирных афганцев, находящихся у здания аэропорта. Также Пентагон подтвердил, что сообщник террориста совершил самоподрыв в другой точке у аэропорта.

По последним данным, в теракте погибли не менее 13 человек. Не менее 70 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть как мирные афганцы, так и боевики «Талибана» (запрещенная в РФ организация) с американскими военными.

26 августа глава Минобороны Великобритании Джеймс Хиаппи предупредил, что теракт у аэропорта Кабула произойдет в ближайшие часы. Контингент НАТО в Афганистане получил информацию о подготовке теракта из неназванного источника.

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