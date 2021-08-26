Мир
 
Последние новости
Пентагон подтвердил взрыв возле аэропорта Кабула
Взрыв около аэропорта Кабула совершил смертник
Россия нашла применение 18 миллиардам долларов от МВФ
Умер актер сериала «Флэш»
В США поразились балерине на танке в России
Россиянку избили в подмосковном яхт-клубе 
Раскрыты вероятные цели террористов в аэропорту Кабула
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет россиянка поступила в МГУ
Украина потребовала у США и Германии новый контракт с «Газпромом»
Новости партнеров
Прослушать новость

У ворот аэропорта Кабула произошел взрыв

СМИ: появилась информация о взрыве у ворот кабульского аэропорта
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: AP

У ворот кабульского аэропорта произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

Данную информацию подтвердил Пентагон. В сообщении ведомства говорится, что о жертвах ничего неизвестно. Также не раскрывается причина взрыва.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве США сообщил, что пострадало несколько афганцев. Неизвестно, есть ли жертвы среди иностранных граждан. По данным Fox News, взрыв произвел террорист-смертник, после непродолжительной стрельбы по мирным жителям.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джеймс Хиаппи заявил, что теракт у кабульского аэропорта может произойти в ближайшие часы. Контингент НАТО в Афганистане получил информацию о подготовке теракта из неизвестного источника.

Профессор исследований мира и конфликтов Упсальского университета Ашок Суэйн в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что организаторами теракта могут быть запрещенные на территории России террористические организации «Исламское государство», «Аль-Каида» и пакистанская «Техрик-е Талибан». Их целями могут быть граждане стран Запада.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Британии предсказали теракт в Кабуле в ближайшие часы
Раскрыты вероятные цели террористов в аэропорту Кабула
Названы предполагаемые организаторы терактов в аэропорту Кабула