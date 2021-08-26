У ворот аэропорта Кабула произошел взрыв

СМИ: появилась информация о взрыве у ворот кабульского аэропорта

У ворот кабульского аэропорта произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

Данную информацию подтвердил Пентагон. В сообщении ведомства говорится, что о жертвах ничего неизвестно. Также не раскрывается причина взрыва.

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Телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве США сообщил, что пострадало несколько афганцев. Неизвестно, есть ли жертвы среди иностранных граждан. По данным Fox News, взрыв произвел террорист-смертник, после непродолжительной стрельбы по мирным жителям.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джеймс Хиаппи заявил, что теракт у кабульского аэропорта может произойти в ближайшие часы. Контингент НАТО в Афганистане получил информацию о подготовке теракта из неизвестного источника.

Профессор исследований мира и конфликтов Упсальского университета Ашок Суэйн в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что организаторами теракта могут быть запрещенные на территории России террористические организации «Исламское государство», «Аль-Каида» и пакистанская «Техрик-е Талибан». Их целями могут быть граждане стран Запада.