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Раскрыты вероятные цели террористов в аэропорту Кабула

Ашок Суэйн рассказал, что цели террористов в аэропорту Кабула — граждане стран Запада
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Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul / Reuters

Вероятные цели террористов, которые могут устроить теракты в аэропорту Кабула, — граждане стран Запада, в первую очередь США. Об этом заявил профессор исследований мира и конфликтов Упсальского университета Ашок Суэйн в разговоре с «Лентой.ру».

Причина, по которой боевики могут напасть именно на них — в привлечении внимания. По словам Суэйна, международное сообщество скорее обратит внимание на гибель тех, кто приехал в Афганистан из США или Европы.

«Террористы хотят показать, что они здесь, и тем самым привлечь не только внимание СМИ, но и новых боевиков. Кроме того, теракты позволят привлечь финансовые ресурсы», — убежден политолог.

Суэйн отметил, что организаторами терактов, которые могут произойти в международном аэропорту Кабула в считанные часы, станут террористические группировки вроде «Исламского государства», «Аль-Каиды» и пакистанское «Техрик-е Талибан» (все три запрещены в России). Представители Пентагона также говорили о том, что угроза исходит от боевиков группировки «ИГ-Хорасан» (ответвление террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ). Они готовы устраивать теракты на подступах к международному аэропорту Кабула, чтобы посеять хаос среди тех, кто пытается покинуть Афганистан.

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