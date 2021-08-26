Политолог обвинил Великобританию в разжигании конфликта в Афганистане

Власти Великобритании могут специально нагнетать обстановку, чтобы спровоцировать конфликты и не дать стабилизироваться ситуации. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, стране невыгоден мир в Афганистане, поскольку это может привести к сближению с Китаем и Россией.

Атака в международном аэропорту Кабула может произойти в течение ближайших нескольких часов. Такое происшествие предсказал министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиаппи. По его словам, в стране высока угроза терактов, которая исходит со стороны различных террористических группировок. Великобритании уже стало известно о подготовке таких атак.

Заговор и сопротивление

«Могу предположить, что Великобритания просто нагнетает обстановку, чтобы слегка взбудоражить народ. Не исключаю и то, что они могут провести провокацию под видом талибов ("Талибан" — террористическая организация запрещена в России). В глазах мирового сообщества "Талибан" приобретает довольно необычное лицо — да, они добились власти силовыми способами, их нельзя назвать умеренными, но они куда менее радикальны, чем раньше: выполняют взятые на себя обязательства, не нарушают договоренности, не врут», — отметил Перенджиев.

Тем не менее, как считает политолог, Великобритании не выгоден такой образ и постепенная стабилизация обстановки, которая постепенно приведет Афганистан к укреплению отношений с Китаем и Россией.

«Понятно, что о стабильности судить рано — идут миграционные потоки, население в панике. Но постепенно все успокоится. Британцам надо снова разжечь внутренние конфликты в Афганистане, начав с Кабула, ведь его укрепление приведет к налаживанию связей страны с главными противниками Запада», — считает эксперт.

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Есть и другое объяснение произошедшему. Военный историк Борис Юлин предположил, что атака талибов на аэропорт, действительно, возможна. Но террористическая организация, как он считает, не станет препятствовать эвакуации беженцев, а только отобьет отнятый у нее американцами аэропорт.

«Дело в том, что силы НАТО до сих пор контролируют аэропорт Кабула, в то время как весь остальной Афганистан — "Талибаном". И такая ситуация, с их точки зрения, является ненормальной, ведь по сути в их стране появляется неподконтрольный участков, оккупированный другими силами. Да, американцы постепенно покидают страну, но талибы хотят придать им ускорение, чтобы условия по окончательному выводу войск до 31 августа были выполнены», — предположил историк.

Он также добавил, что талибы давали много обещаний, но среди них не было гарантий оставления аэропорта в руках НАТО. Кроме того, «Талибан» — очень неоднородная группировка, состоящая, в том числе, из радикалов, которые могут проигнорировать мирные соглашения.

«На самом деле, американцы взяли аэропорт уже в нарушение соглашений с союзниками и марионеточным правительством, — заметил Юлин. — Они перехватили контроль, забрав его у официальной афганской власти, так что по сути здесь у талибов руки развязаны».

Представители Пентагона также говорили об угрозах терактов в Кабуле. Боевики группировки «ИГ-Хорасан» (ответвление террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ) пригрозили устроить теракты на подступах к международному аэропорту Кабула.