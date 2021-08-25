В Госдуме пообещали дать отпор «Талибану» в случае экспансии экстремизма

Гарантии того, что ситуация в Афганистане будет развиваться по мягкому сценарию и «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) не решит направить все силы на экспорт своих идей в другие государства, нет. Необходимо заранее готовиться к ситуации, в которой зона Средней Азии и Россия могут оказаться под угрозой активизации террористических групп. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

Лидер афганского сопротивления, сын Панджшерского Льва Ахмад Масуд предупредил ранее Россию о распространении экстремистской идеологии «Талибана». По его словам, радикальная идеология талибов — это угроза для всего региона. «После того как "Талибан" взял Кабул, мы видели, как много группировок по всему миру поздравили их и теперь приводят их в пример своим членам, и говорят им, что они тоже смогут такого добиться», — говорил он.

Потенциальная угроза

«Конечно, Масуд в своей речи выполняет больше политические задачи, — заметил Новиков. — Он выстраивает механизмы сопротивления "Талибану" и хотел бы заручиться поддержкой влиятельных сил. И все же Масуд прав. Действительно, приход к власти талибов создает серьезные угрозы, связанные с распространением экстремистской деятельности. Противодействовать этому мы должны, прежде всего, в сфере дипломатии — необходимо всячески способствовать тому, чтобы на афганской земле было как можно меньше кровопролития, чтобы начался внутриафганский диалог».

Новиков считает, что, поскольку сейчас «Талибан» отвечает не только за свои вооруженные формирования, но и за страну в целом, на первый план могут выйти те лидеры, которые заинтересованы в конструктивном решении проблемы больше, чем в провокациях, радикализме и крайностях любого рода.

«Вероятность того, что ситуация пойдет по мягкому сценарию и талибы постараются пойти на диалог и внешний, и внутренний, есть. Но просчитать это невозможно, ведь даже самые умеренные представители "Талибана" могут столкнуться с более радикальными союзниками, заинтересованными в экспорте своих идей во вне. Первой на очереди будет, конечно, Средняя Азия, а за ней и Россия может оказаться под угрозой активизации террористических групп», — предупредил депутат.

Политик уверен, что для защиты страны наряду с дипломатическими усилиями необходимо продолжать линию, выстроенную каналами министерства обороны России. Уже проведены совместные учения с Таджикистаном по противодействиям возможным конфликтным ситуациям.

«Надо использовать все ресурсы. Надо готовиться», — заключил Новиков.

Провинция Панджшер стала центром сопротивления власти «Талибана» 17 августа. Тогда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Ахмада Масуда-младшего, прибыл бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он заявил, что является исполняющим обязанности президента страны. К повстанцам присоединились и военные из числа правительственных войск.