Названы предполагаемые организаторы терактов в аэропорту Кабула

Ашок Суэйн рассказал, что за возможными терактами в Кабуле будут стоять «Аль-Каида» и ИГ

Организаторами терактов, которые могут произойти в международном аэропорту Кабула в считаные часы, станут террористические группировки вроде «Исламского государства», «Аль-Каиды» и пакистанское «Техрик-е Талибан» (каждая группировка запрещена в России). Предполагаемых преступников назвал профессор исследований мира и конфликтов Упсальского университета Ашок Суэйн в разговоре с «Лентой.ру».

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«Эти группировки были активны в Афганистане еще до того, как США начали выводить свои войска [весной 2021 года]. Сейчас террористы из этих формирований набирают силу», — рассказал политолог. Суэйн пояснил, что группировки набирают силу благодаря тому, что многих из их членов освободили боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое).

При этом эксперт указал, что угроза терактов, о которой сообщали британские, американские и бельгийские политики, не исходит непосредственно от талибов.

Представители Пентагона, в частности, говорили о том, что боевики группировки «ИГ-Хорасан» (ответвление террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ) готовы устраивать теракты на подступах к международному аэропорту Кабула. Их цель — посеять хаос.