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Захарова заявила об отсутствии граждан России в аэропорту Кабула в момент взрыва

Мария Захарова: в момент взрыва граждан России не было в аэропорту Кабула
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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

В момент взрыва в международном аэропорту Кабула не было граждан России. Об их отсутствии заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова со ссылкой на посольство в Афганистане.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате теракта около аэропорта афганской столицы выросло до 70. Среди них есть, в том числе, американские военнослужащие. Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби подтвердил, что двое американских граждан стали жертвами взрыва.

До этого агентство Reuters со ссылкой на представителей террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) сообщало как минимум о 13 погибших в результате атаки. Официальный представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что среди боевиков, охранявших аэропорт, также есть жертвы.

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