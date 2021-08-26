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«Талибан» прокомментировал взрыв у аэропорта Кабула

«Талибан»: взрыв в аэропорту Кабула совершили террористы, среди талибов есть погибшие
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Фото: Wali Sabawoon / AP

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) прокомментировали взрыв около международного аэропорта Кабула. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Афганистан со ссылкой на официального представителя движения Забиуллу Муджахида.

Муджахид заявил, что атаку в аэропорту афганской столицы совершили террористы. По его словам, талибы ранее предупреждали военнослужащих США о возможных терактах со стороны «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Представитель движения рассказал, что в результате теракта есть пострадавшие и погибшие среди талибов, охранявших кабульский аэропорт.

Ранее в Минобороны Турции заявили, что в международном аэропорту столицы Афганистана прогремело два взрыва. По некоторым данным, атаку совершил террорист-смертник. При этом посол Франции в Афганистане Давид Мартинон предупредил, что в районе аэропорта Кабула остается угроза еще одного взрыва.

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