«Талибан» прокомментировал взрыв у аэропорта Кабула

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) прокомментировали взрыв около международного аэропорта Кабула. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Афганистан со ссылкой на официального представителя движения Забиуллу Муджахида.

Муджахид заявил, что атаку в аэропорту афганской столицы совершили террористы. По его словам, талибы ранее предупреждали военнослужащих США о возможных терактах со стороны «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Представитель движения рассказал, что в результате теракта есть пострадавшие и погибшие среди талибов, охранявших кабульский аэропорт.

Ранее в Минобороны Турции заявили, что в международном аэропорту столицы Афганистана прогремело два взрыва. По некоторым данным, атаку совершил террорист-смертник. При этом посол Франции в Афганистане Давид Мартинон предупредил, что в районе аэропорта Кабула остается угроза еще одного взрыва.