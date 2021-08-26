Французский посол предупредил об угрозе второго взрыва в аэропорту Кабула

Посол Франции в Афганистане Мартинон: у аэропорта Кабула может произойти второй взрыв

У международного аэропорта Кабула может произойти второй взрыв. О такой угрозе предупредил посол Франции в Афганистане Давид Мартинон в своем Twitter.

Дипломат попросил покинуть территорию аэропорта как можно скорее.

Взрыв возле аэропорта Кабула произошел ранее 26 августа. Информацию подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, точное число пострадавших пока не известно. По некоторым данным, на месте как минимум двое погибших и 15 раненых. Кроме того, взрыв якобы произошел у гостиницы Baron, где располагались британские военные.

О теракте в аэропорту Кабула ранее предупреждали разные политики, в том числе из Великобритании, США и Дании. Так, утром 26 августа министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиаппи говорил, что теракт может произойти в течение считанных часов. Эти сведения также подтверждали в Бельгии — премьер-министр Александр де Кроо отмечал, что из-за сообщений о готовящихся терактах власти страны решили прекратить операции по эвакуации и выводу всего персонала из афганской столицы.