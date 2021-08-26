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Пентагон обвинил ИГ в организации терактов в Кабуле

Пентагон: военные США продолжат эвакуацию граждан из Афганистана, несмотря на теракты
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Фото: Reuters

Министерство обороны США заявило, что теракты в Кабуле устроила террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает РИА Новости.

В Пентагоне обвинили боевиков ИГ в организации терактов в Кабуле, а также заявили, что угроза от организации для сил США в Афганистане «реальна». Главной целью американских военных в республике остается эвакуация граждан США, добавили в Пентагоне.

Министр обороны США Ллойд Остин выразил соболезнования семьям военных, погибших при теракте в Кабуле. Несмотря на теракты, американских граждан продолжают вывозить из Афганистана, добавил он. «Мы не станем отклоняться от поставленной задачи», — подчеркнул Остин.

26 августа на территории, прилегающей к аэропорту Кабула, произошло два теракта. Первый взрыв, прогремевший у отеля Baron, предположительно, был устроен смертником. Второй произошел у водосточного канала, ведущего в аэропорт. Кроме того, сообщалось о стрельбе в центре города. Число погибших американских военных в Кабуле выросло до 10.

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