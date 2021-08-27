Байден приказал нанести удары по ИГ после терактов в Афганистане

Президент США Джо Байден сообщил, что приказал военным подготовить планы для совершения ударов по боевикам и объектам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает РИА Новости.

По мнению Байдена, представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) не оказывали содействие боевикам ИГ в организации терактов в Афганистане. Глава США выразил надежду, что талибы не станут сотрудничать с ИГ и в дальнейшем.

Американский лидер добавил, что Вашингтон установит причастных к взрывам, произошедших в Кабуле, а также привлечет их к ответственности. «Мы не простим, мы не забудем. Мы станем охотиться за вами и заставим вас заплатить», — подчеркнул он.

Ранее афганские СМИ сообщили о шестом взрыве, произошедшем в Кабуле. 26 августа в аэропорту афганской столицы прогремели три взрыва: число пострадавших в результате атаки превысило 150, число жертв теракта достигло 90 человек. В результате взрывов 12 американских военнослужащих погибли, 15 получили ранения. Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в России).

