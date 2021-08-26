В Пентагоне рассказали о намерениях устроивших взрывы в Кабуле террористов

Американские военные полагают, что террористы ИГ (запрещенная в России террористическая группировка), которые устроили серию взрывов, намеревались сбивать самолеты в районе аэропорта Кабула, но не имеют для этого возможностей. Об этом заявил глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи, передает РИА Новости.

«Мы знаем, что ИГ хотело бы атаковать самолеты, если бы у него были для этого возможности», — сказал представитель Пентагона. По его словам, в ведомстве не думают, что они располагают способными на это переносными зенитно-ракетными комплексами.

В то же время Маккензи отметил, что фиксируют неоднократные случаи обстрела самолетов, эвакуирующих людей из Афганистана, из стрелкового оружия с земли.

Ранее Министерство обороны США заявило, что теракты в Кабуле устроила террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Там также заявили, что угроза от организации для сил США в Афганистане «реальна». Главной целью американских военных в республике остается эвакуация граждан США, добавили в Пентагоне.

26 августа на территории, прилегающей к аэропорту Кабула, произошли теракты. В результате погибли не менее 60 человек, еще 150 пострадали.