В Кабуле прогремел шестой взрыв

Шестой взрыв, предположительно, произошел в Кабуле, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал 1TV.

Подробности о силе взрыва, разрушениях и жертвах пока неизвестны. Всего, по информации, поступившей к настоящему моменту, в столице Афганистана произошло шесть взрывов.

Ранее в аэропорту Кабула прогремели три взрыва. Число пострадавших в результате атаки превысило 100. Число жертв теракта достигло 40 человек. Среди них есть афганцы, талибы, охранявшие вход в аэропорт, а также военные армии США. Как сообщил Пентагон, их число выросло до 13 человек. Позднее телеканал Al Arabiya сообщил об еще двух взрывах в окрестностях афганской столицы.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Как заявил глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи, террористы намеревались сбивать самолеты в районе аэропорта Кабула, но не имеют для этого возможностей.