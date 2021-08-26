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В Кабуле прогремел шестой взрыв

Афганские СМИ сообщили о шестом взрыве, который произошел в Кабуле
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Фото: Xinhua/ Globallookpress.com

Шестой взрыв, предположительно, произошел в Кабуле, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал 1TV.

Подробности о силе взрыва, разрушениях и жертвах пока неизвестны. Всего, по информации, поступившей к настоящему моменту, в столице Афганистана произошло шесть взрывов.

Ранее в аэропорту Кабула прогремели три взрыва. Число пострадавших в результате атаки превысило 100. Число жертв теракта достигло 40 человек. Среди них есть афганцы, талибы, охранявшие вход в аэропорт, а также военные армии США. Как сообщил Пентагон, их число выросло до 13 человек. Позднее телеканал Al Arabiya сообщил об еще двух взрывах в окрестностях афганской столицы.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Как заявил глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи, террористы намеревались сбивать самолеты в районе аэропорта Кабула, но не имеют для этого возможностей.

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