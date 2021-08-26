«Талибан» озвучил новые сроки для эвакуации мирных граждан из Афганистана

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), захватившее власть в Афганистане, заявило, что разрешит эвакуацию мирных жителей и после 31 августа, об этом сообщил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид, пишет РИА Новости.

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Талибы озвучили новые сроки для эвакуации мирных граждан из Афганистана. Официальный представитель движения отметил, что введенные ранее ограничения по эвакуации касаются лишь вывода американских войск с территории страны. «Да, даст бог. У нас нет проблем с мирными жителями», — ответил он на вопрос журналистов о том, можно ли будет покинуть страну в сентябре. Муджахид напомнил, что талибы неоднократно призвали граждан не выезжать из Афганистана. «Мы говорили американцам, чтобы они не вывозили мирных афганцев с собой и не заставляли их покинуть страну», — озвучил он.

В четверг, 26 августа, в аэропорту Кабула прогремели два взрыва. Один из них произошел неподалеку от отеля Baron. На этой местности собирались иностранцы, в том числе американцы и британцы. Первый взрыв устроил террорист-смертник, а после взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Из-за этих инцидентов погибли более 60 человек (около десяти американцев), 150 пострадали.

Ранее появилась информация, что «Талибан» запретит эвакуацию граждан из Кабула после 31 августа. В США на это отметили, что закроют эвакуацию из Афганистана через 36 часов.