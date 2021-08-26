«Талибан» озвучил новые сроки для эвакуации мирных граждан из Афганистана

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), захватившее власть в Афганистане, заявило, что разрешит эвакуацию мирных жителей и после 31 августа, об этом сообщил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид, пишет РИА Новости.
Талибы озвучили новые сроки для эвакуации мирных граждан из Афганистана. Официальный представитель движения отметил, что введенные ранее ограничения по эвакуации касаются лишь вывода американских войск с территории страны. «Да, даст бог. У нас нет проблем с мирными жителями», — ответил он на вопрос журналистов о том, можно ли будет покинуть страну в сентябре. Муджахид напомнил, что талибы неоднократно призвали граждан не выезжать из Афганистана. «Мы говорили американцам, чтобы они не вывозили мирных афганцев с собой и не заставляли их покинуть страну», — озвучил он.
В четверг, 26 августа, в аэропорту Кабула прогремели два взрыва. Один из них произошел неподалеку от отеля Baron. На этой местности собирались иностранцы, в том числе американцы и британцы. Первый взрыв устроил террорист-смертник, а после взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Из-за этих инцидентов погибли более 60 человек (около десяти американцев), 150 пострадали.
Ранее появилась информация, что «Талибан» запретит эвакуацию граждан из Кабула после 31 августа. В США на это отметили, что закроют эвакуацию из Афганистана через 36 часов.