Мир
 
Последние новости
Число погибших американских военных в Кабуле выросло до 10
Глава Минфина назвал чрезмерным масштаб мировой антикризисной поддержки
В окрестностях Кабула прогремели еще два взрыва
Талибы рассказали о контроле безопасности в районе аэропорта Кабула
Греф рассказал о бонусах Сбера при получении выплат на школьников
Пентагон обвинил ИГ в организации терактов в Кабуле
Греф призвал сохранить ипотеку для семей с детьми
Сборная России пробилась в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу
США призвали Украину отказаться требовать санкции против «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

«Талибан» озвучил новые сроки для эвакуации мирных граждан из Афганистана

«Талибан» разрешит эвакуацию мирных граждан из Афганистана после 31 августа
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Hussain Ali / Globallookpress.com

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), захватившее власть в Афганистане, заявило, что разрешит эвакуацию мирных жителей и после 31 августа, об этом сообщил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид, пишет РИА Новости.

Талибы озвучили новые сроки для эвакуации мирных граждан из Афганистана. Официальный представитель движения отметил, что введенные ранее ограничения по эвакуации касаются лишь вывода американских войск с территории страны. «Да, даст бог. У нас нет проблем с мирными жителями», — ответил он на вопрос журналистов о том, можно ли будет покинуть страну в сентябре. Муджахид напомнил, что талибы неоднократно призвали граждан не выезжать из Афганистана. «Мы говорили американцам, чтобы они не вывозили мирных афганцев с собой и не заставляли их покинуть страну», — озвучил он.

В четверг, 26 августа, в аэропорту Кабула прогремели два взрыва. Один из них произошел неподалеку от отеля Baron. На этой местности собирались иностранцы, в том числе американцы и британцы. Первый взрыв устроил террорист-смертник, а после взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Из-за этих инцидентов погибли более 60 человек (около десяти американцев), 150 пострадали.

Ранее появилась информация, что «Талибан» запретит эвакуацию граждан из Кабула после 31 августа. В США на это отметили, что закроют эвакуацию из Афганистана через 36 часов.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США завершат эвакуацию из Афганистана через 36 часов
Россиян решили эвакуировать из Афганистана
«Талибан» запретит эвакуацию граждан из Кабула после 31 августа