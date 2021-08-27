Число жертв взрывов в Кабуле достигло 90

CBS со ссылкой на Минздрав Афганистана: в результате взрывов Кабуле погибли 90 человек

Число погибших в результате взрывов в афганском Кабуле достигло 90, еще более 150 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на Минздрав Афганистана.

Кроме того, по данным телеканала, 12 американских военнослужащих погибли, 15 ранены.

Ранее глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что Американские военные знают об одном из террористов, подорвавшемся в толпе у входа в аэропорт Кабула, но не располагают данными о втором взрыве, прогремевшем у местной гостиницы. В Пентагоне полагают, что это был террорист-смертник.

В четверг, 26 августа, в столице Афганистана прогремели сразу несколько взрывов. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

За день до атаки в Пентагоне сообщали о возможных терактах в Кабуле. Американские источники рассказали, что боевики группировки «ИГ-Хорасан» (ответвление террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ) пригрозили устроить нападения в аэропорту столицы Афганистана.