В Пентагоне рассказали об устроившем взрыв у аэропорта Кабула террористе

Американские военные знают об одном из террористов, подорвавшемся в толпе у входа в аэропорт Кабула, но не располагают данными о втором взрыве, прогремевшем у местной гостиницы, сообщил глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи журналистам на брифинге в Пентагоне, передает РИА Новости.

«Мы полагаем, что был один смертник у ворот Эбби. Не знаем, был ли это мужчина или женщина — такой информации нет. Я немногое знаю о втором взрыве, за исключением того, что он произошел рядом с отелем Baron, который, как мы знаем, представляет собой хорошо защищенное строение», — заявил Маккензи.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрывах в аэропорту Кабула американских военных выросло до 13 человек.

В четверг, 26 августа, в столице Афганистана прогремели сразу несколько взрывов. Первый устроил террорист-смертник в аэропорту Кабула, неподалеку от отеля Baron. Около него часто собирались иностранцы — граждане Великобритании и США. Второй взрыв прогремел у водосточного канала, который ведет в аэропорт. В воздух взлетела машина, начиненная взрывчаткой. Позже поступила информация о стрельбе в центре столицы Афганистана. Сообщалось о десяти погибших американских военных. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

За день до атаки в Пентагоне сообщали о возможных терактах в Кабуле. Американские источники рассказали, что боевики группировки «ИГ-Хорасан» (ответвление террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ) пригрозили устроить нападения в аэропорту столицы Афганистана.