Покинуть Афганистан захотели 200 афганцев с российским гражданством. При этом на данный момент их безопасности ничего не угрожает. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев live» сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«В городе никого спасать не надо, все нормально, тем не менее, у нас на данный момент записались на выезд в нашу страну еще порядка 200 соотечественников», — сказал Жирнов, пояснив, что речь идет об афганцах со вторым российским паспортом.

При этом посол отметил, что не всех из них все же решат покинуть страну, поскольку «все они перестраховываются, на что-то записываются, а потом не приходят».

Ранее Дмитрий Жирнов рассказал о ситуации в Панджшерском ущелье между талибами (террористическая организация «Талибан», запрещенная в РФ) и силами сопротивления в Афганистане. По его словам, ситуация вокруг несдавшейся боевикам провинции сейчас спокойная, поскольку талибы стремятся к мирному урегулированию. Дипломат отметил, что боевики могли бы захватить Панджшер за сутки или даже за несколько часов, однако стараются избежать кровопролития.

К этому моменту известно, что на большей части Афганистана талибы установили контроль, и сейчас управление страной находится под временным советом, который затем передаст власть талибам. После произошедшей смены правительства сотни афганцев направились в аэропорт для бегства из страны. Многие страны объявили, что помогут в эвакуации своих граждан и афганцев.