Российский посол рассказал о непримиримой войне талибов с ИГ

В Афганистане идет непримиримая война между боевиками «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в РФ) с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом заявил в воскресенье, 28 августа, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Жирнов также рассказал, что талибы будут отлавливать боевиков ИГ и действовать против них «жестко», так как «им не нужно повторение терактов». Посол добавил, что уже задержаны двое боевиков-граждан Малайзии.

15 августа талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В настоящее время управление страной находится под временным советом, который позже передаст власть талибам. После произошедшей смены правительства сотни афганцев направились в аэропорт Кабула для бегства из страны. Люди врывались в здание аэропорта, лезли на самолеты, там была давка.

США объявили, что помогут в эвакуации своих граждан, а также афганцев. При этом с талибами была договоренность, что все действия должны быть прекращены до 31 августа. После этого, как заявляется, контроль над Афганистаном должен перейти талибам.