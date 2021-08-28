Талибы остались недовольны внезапностью удара США

Представитель «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) выразил недовольство тем, что США нанесли внезапный авиаудар по Афганистану и не предупредили движение о готовящейся атаке, сообщает Reuters.

«Американцы должны были проинформировать нас перед нанесением авиаудара», — сказал представитель террористов, назвав атаку «явным нападением на афганскую территорию, в результате которого погибли двое человек, а две женщины и ребенок получили ранения».

Ранее 28 августа США нанесли авиаудар по позициям группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), ликвидировав двух боевиков «высокого ранга» и ранив еще одного.

«Талибан» пришел к власти в Афганистане 15 августа после того, как членам движения удалось захватить столицу страны Кабул. Движение намерено установить на территории Афганистана законы шариата, а само государство объявить исламским эмиратом. Начало правления талибов уже вызвало панику среди населения, многие жители пытались покинуть страну на американских военных самолетах.

Также известны случаи расстрела талибами мирных демонстраций сторонников прежних властей. Представитель движения уже призвал афганских женщин не выходить из дома, поскольку боевики «не обучены обращаться» с ними.

В то же время российские власти заявляли о намерении поддерживать конструктивный диалог с террористами. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал представителей движения «адекватными мужиками».