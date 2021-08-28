Стало известно о трех погибших при взрывах у аэропорта Кабула спортсменах

Три афганских спортсмена погибли при взрывах у аэропорта Кабула. Об этом стало известно Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

По информации источника, среди погибших числятся член сборной Афганистана по ушу Кари Идрис, тхэквондист Мохаммад Джан Солтани, а также игрок команды по крикету Насир Ахмад Саак. Все они пытались покинуть страну после прихода к власти «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация).

26 августа возле международного аэропорта Кабула прогремела серия взрывов. В результате погибли около 200 человек. Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В тот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Толпы беженцев пытались прорваться в столичный аэропорт, а Госдеп США распространил документ, в котором от лица более 60 государств призвал обеспечить безопасный отъезд для иностранцев и тех жителей Афганистана, которые хотят уехать из страны.