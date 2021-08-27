Число погибших при взрывах у аэропорта Кабула почти достигло 200

WSJ: число погибших при взрывах у аэропорта столицы Афганистана почти достигло 200

Число погибших при взрывах у международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая почти достигло 200. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства здравоохранения Афганистана.

По информации издания, больница Вазир Акбар, расположенная в центре афганской столицы, сообщила о поступлении 145 тел жертв терактов. Отмечается, что прошедшие атаки стали одними из самых смертоносных за все двадцатилетнее пребывание военного контингента США в Афганистане.

Ранее власти США предрекли еще один теракт в Кабуле в ближайшие дни. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что следующие несколько дней станут самым опасным периодом эвакуационной миссии. По ее словам, американские военнослужащие проинформировали президента США Джо Байдена о готовящихся атаках «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в афганской столице.