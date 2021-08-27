Пентагон насчитал лишь один взрыв около аэропорта Кабула

Около международного аэропорта Кабула 26 августа произошел лишь один взрыв. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Пентагон.

Генерал армии США Уильям Тейлор отметил, что возникла путаница с данными. По его словам, в США насчитали только один взрыв около отеля Baron, совершенный террористом-смертником. «Неудивительно, что в неразберихе с такими динамичными событиями, как это, может происходить искажение информации», — заключил офицер.

В Пентагоне также заявили, что сотрудники Госдепартамента и американского консульства продолжают проверять людей у входа в аэропорт Кабула. Отмечается, что защита военнослужащих остается первостепенной задачей для армии США в условиях сохраняющейся угрозы.

Ранее представители радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) сообщили, что несколько человек были задержаны у аэропорта имени Хамида Карзая в связи с терактами в афганской столице. До этого «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) назвало имя террориста-смертника, устроившего самоподрыв рядом с кабульским аэропортом. Им оказался боевик Абдул-Рахман Логари.