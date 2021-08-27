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Пентагон насчитал лишь один взрыв около аэропорта Кабула

Пентагон: около аэропорта Кабула произошел лишь один взрыв
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Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Около международного аэропорта Кабула 26 августа произошел лишь один взрыв. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Пентагон.

Генерал армии США Уильям Тейлор отметил, что возникла путаница с данными. По его словам, в США насчитали только один взрыв около отеля Baron, совершенный террористом-смертником. «Неудивительно, что в неразберихе с такими динамичными событиями, как это, может происходить искажение информации», — заключил офицер.

В Пентагоне также заявили, что сотрудники Госдепартамента и американского консульства продолжают проверять людей у входа в аэропорт Кабула. Отмечается, что защита военнослужащих остается первостепенной задачей для армии США в условиях сохраняющейся угрозы.

Ранее представители радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) сообщили, что несколько человек были задержаны у аэропорта имени Хамида Карзая в связи с терактами в афганской столице. До этого «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) назвало имя террориста-смертника, устроившего самоподрыв рядом с кабульским аэропортом. Им оказался боевик Абдул-Рахман Логари.

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