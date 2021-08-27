Кабулу предрекли превращение в поле боя между ИГ и «Талибаном»

Афганистан может превратиться в поле боя между Исламским Государством (ИГ, запрещенная в России организация) и движением «Талибан» (запрещенная в России организация). Об этом в интервью газете Messaggero заявил бывший итальянский посол в Пакистане и координатор миссии НАТО в Кабуле Стефано Понтекорво (Stefano Pontecorvo).

«Что касается аэропорта, я полагаю, пока что это единичный эксцесс. Однако у меня есть опасения, что в среднесрочной перспективе Кабул может стать полем битвы между "Талибаном" и ИГ», — заявил Понтекорво, комментируя обстоятельства теракта. Он рассказал, что по линии спецслужб талибам передали информацию о готовящихся взрывах. Итальянский дипломат уверен, что основная цель терактов со стороны ИГ — напомнить о себе. Также он полагает, что взрывы и убийства никого в Афганистане не шокировали: «это почти образ их жизни, афганцам к ним не привыкать».

В отношении способности талибов подавить подполье ИГ Понтекорво настроен крайне скептически. «Здесь рухнула вся институциональная структура.Талибы пытаются ее восстановить, но на это потребуется время. У них попросту нет достаточного количества людей для контроля над территорией», — отметил дипломат, добавив, что страны НАТО ждут от талибов надежного контроля над Афганистаном и стабильности.

Дипломат полагает, что вплоть до окончания эвакуации возможны любые происшествия, однако Североатлантический альянс намерен эвакуировать всех афганцев, сотрудничавших с международной коалицией. Резюмируя, Понтекорво выразил уверенность, что уход из Афганистана был крайне своевременным.

Эвакуация афганцев и оставшихся граждан западных стран продолжается после серии взрывов, произошедших 26 августа. В результате терактов погибли не менее 100 человек, больше тысячи пострадали. Ответственность за атаку взял «Вилаят Хорасан» — центральноазиатский филиал группировки «Исламское государство».