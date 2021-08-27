Названо число погибших во время терактов в Кабуле талибов

Жертвами терактов в Кабуле стали не менее 28 талибов

Во время взрывов в аэропорту Кабула погибли не менее 28 представителей движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), пишет Reuters со ссылкой на талибов.

Как отметили в агентстве, среди трупов найдены тела афганцев. «По меньшей мере 28 афганцев, погибших за пределами аэропорта Кабула, были членами "Талибана"», — назвали число источники.

Ряд взрывов прогремел в четверг, 26 августа, в столице Афганистана. Первую бомбу привел в действие террорист-смертник. Второй взрыв произошел у водосточного канала, который ведет в аэропорт. В воздух взлетела машина, начиненная взрывчаткой. Позже произошли еще несколько взрывов. В результате терактов погибли не менее 100 человек. Жертвами стали по меньшей мере 90 афганцев и 13 американцев.

Ответственность за взрывы в Кабуле на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). США заявили, что отомстят террористам, организовавшим взрывы.