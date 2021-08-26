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Талибы заявили о спланированных США последних взрывах в Кабуле

«Талибан»: последние взрывы в Кабуле произвели ВС США для уничтожения боеприпасов
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Фото: Xinhua/ Globallookpress.com

Последние взрывы в Кабуле были спланированными, об этом заявил представитель «Талибана» (террористическая организация запрещена в России). Его слова приводит ТАСС.

Талибы полагают, что взрывы были произведены вооруженными силами США для уничтожения собственных боеприпасов, поэтому угрозы для жителей столицы Афганистана нет.

Ранее стало известно о шестом взрыве, прогремевшем в Кабуле. До этого в аэропорту афганской столицы прогремели три взрыва. Число пострадавших в результате атаки превысило 100, погибло более 40 человек, в том числе 13 американских военных, сообщил Пентагон.

Позднее телеканал Al Arabiya сообщил об еще двух взрывах в окрестностях афганской столицы. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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