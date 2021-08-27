Турция эвакуировала посольство в Кабуле и начала вывод войск из Афганистана

Турция эвакуировала свое посольство в Афганистане, доставив сотрудников в район кабульского аэропорта, где размещены турецкие военнослужащие. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает портал Urdu Point.

«Мы перевезли сотрудников нашего посольства в место дислокации наших военнослужащих — в кабульский аэропорт. Там же были проведены 3,5-часовые переговоры с представителями "Талибана" (запрещенная в России организация). Если потребуется, мы продолжим эти контакты», — заявил турецкий лидер. Также Эрдоган отметил, что талибы предложили турецкой стороне взять управление аэропортом на себя.

Помимо эвакуации посольства, Турция начала вывод воинского контингента из Афганистана. Всего планируется вернуть на родину около 600 военнослужащих, охранявших кабульский аэропорт с американскими и британскими коллегами. Турецкая сторона планирует завершить вывод войск в течение 36 часов.

Эвакуация турецких военнослужащих и сотрудников дипломатической миссии началась после серии взрывов, произошедших 26 августа. В результате терактов погибли не менее 100 человек, больше тысячи пострадали. Ответственность за атаку взял «Вилаят Хорасан» — центральноазиатский филиал группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России организация).

В июле Эрдоган говорил о готовности его страны приступить к охране кабульского аэропорта. Талибы также называли Турцию «важным партнером», однако настояли на полном выводе любых иностранных войск, пообещав, что иностранные солдаты на афганской земле будут рассматриваться как оккупанты с соответствующими последствиями для них.