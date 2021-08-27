Стратегию Запада в Афганистане посчитали глупой

Стратегия стран Запада, которая была направлена на «обезглавливание лидерства» движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено), была глупой и не принесла ожидаемых результатов, заявил РИА Новости один из ведущих мировых экспертов в области наркомафии и оргпреступности, бывший заместитель генсека ООН Пино Арлакки (Pino Arlacchi).

Он заявил, что в 2010 году разработал и представил на рассмотрение Европарламента доклад о новой стратегии Евросоюза по поводу Афганистана. «Тогда я предупреждал: если мы коренным образом не изменим характер международной помощи Афганистану, талибы вернутся к власти», — напомнил экс-замгенсека ООН.

Кроме того, он критиковал стратегию, которая применялась в отношении талибов. «Речь шла об убийстве главарей вооруженных формирований. Но на место уничтоженного боевика приходили два новых», — сказал эксперт, отметив, что считал это глупой стратегией, которая не принесет ожидаемых результатов.

Ранее Арлакки заявил, что страны Запада утратили право голоса по будущему Афганистана, и только масштабный план России и Китая поможет найти выход из кризиса. Он напомнил, что около 80 процентов помощи гуманитарного и гражданского характера, направлявшейся Евросоюзом (ЕС) в Афганистан, «разбазаривались и тратились впустую».

15 августа талибы объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Боевики смогли подчинить себе большую часть страны и все крупные города за несколько недель.