Байдену предложили объявить импичмент из-за «капитуляции» талибам

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Джо Байден должен быть подвергнут импичменту за решение вывести американские войска из Афганистана. Об этом сообщает The Hill.

«Я думаю, Джо Байден заслуживает импичмента, потому что он бросил тысячи афганцев, которые воевали с нами, и собирается бросить часть американских граждан, потому что капитулировал перед «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в России) в отношении крайнего срока 31 августа», — сказал Грэм.

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Сенатор назвал решение американского лидера «самым бесчестным поступком главнокомандующего за всю современную историю». «Если бы я был президентом Соединенных Штатов, я бы сказал талибам идти к черту. Мы собираемся оставаться здесь столько, сколько потребуется, чтобы вывести наших людей», — сказал он.

США должны завершить эвакуацию всех своих граждан, находящихся на территории Афганистана, до 31 августа. При этом американский президент Джо Байден сообщал, что обсуждает вопрос о продлении сроков.

Талибы пришли к власти в Афганистане после того, как 15 августа без боя заняли столицу Кабул. Президент Ашраф Гани снял с себя полномочия и бежал в ОАЭ. Сейчас боевики совместно с временным советом формируют новое правительство в Афганистане.