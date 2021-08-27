Байден приказал готовить удары по ИГ после терактов в Кабуле

Американский президент Джо Байден приказал готовить удары по лидерам и объектам террористической группировки «Вилаят Хорасан», которая является частью ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в России) и обвиняется в организации взрывов у аэропорта Кабула, пишет РИА Новости.

Политик пообещал, что американские военные найдут и накажут тех, кто причастен к взрывам в столице Афганистана. По словам Байдена, США уже ищут способы добраться до них. «Мы отдали приказ нашему командованию разработать оперативные планы ударов по активам, руководству и объектам ИГ», — подчеркнул он.

Мы ответим сильно и точно в то время и в том месте, которые сами выберем Джо Байден О мести военных США за теракты в Кабуле

Глава государства отметил, что «фундаментально» признает свою ответственность за все происходящее в Афганистане.

О намерении отомстить террористам заявил также и глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи. По его словам, американская армия начнет преследование виновников взрывов в Кабуле. «Все время было ясно, что мы сохраним за собой право действовать против ИГИЛ в Афганистане», — уточнил он.

Работаем над тем, чтобы определить, кто связан с этой трусливой атакой, и мы готовы принять меры против них Фрэнк Маккензи О мести США за теракты в Афганистане

Взрывы в Кабуле

В четверг, 26 августа, в столице Афганистана прогремело сразу несколько взрывов. Одну из бомб привел в действие террорист-смертник, вторая была помещена в автомобиль. Террористы взорвали первую около отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США, а вторую — у водосточного канала, который ведет в воздушную гавань.

90 человек погибли во время терактов в Кабуле, более 150 — пострадали

В ходе атак, по данным министерства здравоохранения Афганистана, погибли не менее 90 человек, более 150 получили травмы. Согласно данным Пентагона, во время теракта скончались 15 американских военных, еще около 20 получили ранения. Сообщалось, что среди жертв есть врач, а половина пострадавших находится в критическом состоянии.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за атаку на аэропорт. По мнению американской стороны, теракты в Кабуле организовали боевики входящей в ИГ «Вилаят Хорасан».

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Вывод войск

Ситуация в Афганистане накалилась после захвата власти талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России). 15 августа террористы ворвались в президентский дворец и установили контроль над всем Афганистаном. Сотни людей захотели покинуть страну и ринулись в аэропорт, из-за чего началась давка.

Позже талибы объявили, что позволят всем желающим покинуть страну. Сделать это можно до 31 августа. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид уточнил, что «Талибан» не допустит вылетов после этого срока. Однако позже он отметил, что запрет касается только американских военных.

США хотят эвакуировать всех желающих американцев вопреки запретам террористов и после 31 августа. Вашингтон пообещал окончательно вывезти войска за 36 часов.