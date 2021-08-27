США пообещали отомстить ИГ после взрывов в аэропорту Кабула

Американское военное командование пообещало преследовать «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая группировка) после взрыва террориста-смертника в аэропорту Кабула. Об этом рассказал глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи (Frank McKenzie), пишет Reuters.

Как отметил представитель Пентагона, вывод войск из Афганистана продолжится. Тысячи американских солдат прибыли в аэропорт, чтобы организовать эвакуацию граждан США и афганцев из-за захваченного талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) Кабула. «Мы подвергли риску более пяти тысяч американских военнослужащих, чтобы спасти как можно больше мирных жителей. Это благородная миссия. И сегодня мы убедились, насколько она опасна», — сказал Маккензи и добавил, что военные будут работать дальше.

По его словам, если командование американской армии сможет выяснить, кто из главарей ИГ стоит за терактами, оно «пойдет за ними», отомстит. «Все время было ясно, что мы сохраним за собой право действовать против ИГИЛ в Афганистане, — уточнил он. — Работаем над тем, чтобы определить, кто связан с этой трусливой атакой, и мы готовы принять меры против них».

Ранее в Пентагоне назвали предполагаемого смертника, взорвавшего бомбу в аэропорту. В четверг, 26 августа, в столице Афганистана прогремели сразу несколько взрывов. Террорист-смертник привел в действие бомбу около отеля Baron, второй случай произошел у водосточного канала, который ведет в воздушную гавань.

Позже сообщалось еще о нескольких взрывах. Число погибших достигло 90 человек, около 150 пострадали. Известно, что 13 их них — американские военные.

Ответственность за теракты в столице Афганистана взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.