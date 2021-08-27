США эвакуируют американцев из Кабула вопреки запрету талибов

Вашингтон будет искать возможности для вывоза американцев из Афганистана после вывода войск 31 августа, сообщил президент США Джо Байден во время выступлении в связи с терактами в аэропорту Кабула, пишет РИА Новости.

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По его словам, вывоз желающих покинуть Афганистан будет возможен и в течение следующих месяцев вопреки введенному запрету. «Будут, я считаю, многочисленные возможности для продолжения предоставления доступа дополнительным лицам для выезда из Афганистана», — подчеркнул американский лидер. До этого источники пояснили, что CША намерены завершить операцию по эвакуации американских граждан из Афганистана в ближайшие 36 часов.

Ранее стало известно, что «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) запретит эвакуировать афганцев и иностранных граждан из Афганистана после 31 августа. Во вторник, 24 августа, официальный представитель движения Забихулла Муджахид отметил, что до этого времени люди, намеревающиеся улететь из Кабула, должны сделать это. Он пояснил, что талибы не допустят эвакуации после 31 августа.

Однако в четверг он уточнил, что ограничение касается лишь вывода американских войск. Как объяснил представитель талибов, мирные жители все так же будут иметь возможность покинуть Афганистан.