В ООН заявили об утрате Западом права голоса по будущему Афганистана

Один из ведущих мировых экспертов в области наркомафии и оргпреступности, бывший заместитель генсека ООН Пино Арлакки (Pino Arlacchi) заявил РИА Новости, что страны Запада утратили право голоса по будущему Афганистана, и только масштабный план России и Китая поможет найти выход из кризиса.

По его словам, около 80 процентов помощи гуманитарного и гражданского характера, направлявшейся Евросоюзом (ЕС) в Афганистан, «разбазаривались и тратились впустую». В результате это стало одной из причин возвращения к власти движения Талибан (признано в России террористическим и запрещено). «Все прекрасно знали, что часть международной помощи представители правительства Афганистана клали себе в карман или отправляли на счета в офшоры», — сказал он.

Арлакки заявил, что речь идет о помощи со стороны ЕС в размере около одного миллиарда евро в год. Однако на самом деле в Афганистан поступали примерно 200 миллионов евро, из которых половину присваивали себе представители местных властей. «До самих же афганцев доходили лишь около 100 миллионов. Это было "позорно мало" по сравнению с объемами западной военной помощи», — подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что для искоренения бедности в Афганистане требовались менее 500 миллионов евро в год.

19 августа Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что Афганистан не сможет получить доступ к помощи от организации. МВФ должен был перечислить Афганистану более 370 миллионов долларов 23 августа в рамках глобальной борьбы с экономическим кризисом, но после захвата страны талибами доступ страны к международным деньгам был ограничен.

15 августа талибы объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Боевики смогли подчинить себе большую часть страны и все крупные города за несколько недель.