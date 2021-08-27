Афганские банки приготовились к худшему

Банки Афганистана не могут спрогнозировать, какие условия работы ждут их в самом ближайшем будущем. Видя нестабильность национальной валюты и отношение «Талибана» (организация признала террористической и запрещена в России) к женскому труду, учреждения готовятся к худшему. В это время новые власти принуждают банки к открытию, так как они стали почти единственным спасением от полного краха экономики, пишет Reuters.

Афганистан — одна из стран мира с наименее развитой банковской системой. Из-за развала правительства после прихода талибов, все финансовые учреждения, что имелись на ее территории, прекратили работу. Коммерческие банки коллективно решили приостановить обслуживание до тех пор, пока ЦБ не обнародует меры по обеспечению ликвидности денег и безопасности учреждений. На данный момент банки закрыты уже 10 дней. Сельские районы страны мало зависят от их услуг, но в городах приостановка работы финансовых учреждений создает большие трудности в экономике, основанной на обороте наличных денег.

Талибы недавно заявили, что банки скоро откроются. Тем не менее местные жители не видят свидетельств того, что учреждения собираются возобновить работу. 25 августа возле банков в Кабуле собрались большие толпы людей, требуя их открытия. «Банковская система Афганистана сейчас находится в состоянии коллапса, и у людей заканчиваются деньги», — сказал советник по торговле и экономике посольства Афганистана в Лондоне Газал Гайлани.

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По словам бывшего главы ЦБ Аджмала Ахмади, одной из главных проблем стала ликвидность иностранной валюты, которая полагается на регулярные поставки долларов, а они сейчас приостановлены. Трудности с ликвидностью были еще в преддверии закрытия банков, когда люди массово пытались снять деньги со счетов.

Центробанк «Да Афганистан» начал снабжать банки наличными после захвата Кабула, но в ближайшее время помощь, скорее всего, иссякнет, поскольку валютные резервы ЦБ размером около девяти миллиардов долларов недоступны нынешним властям. «Они [банки] столкнутся с проблемами ликвидности иностранной валюты, что вызовет сильные колебания обменных курсов,» — сказал Reuters местный банкир. Афгани уже сильно упал на фоне опасений нехватки долларов. На данный момент его курс равен 116,3738 за доллар.

Афганские банкиры также ждут новой информации от зарубежных корреспондентских банков, которые предоставляют им услуги обмена валюты и денежных переводов. Финансовые учреждения Афганистана хотят знать, продолжатся ли деловые отношения при талибах. Новые санкции могут оборвать связи со многими партнерами. Тем не менее один из афганских банкиров рассказал, что банки-корреспонденты в Турции, России, Испании, ОАЭ, Катаре, Пакистане и Индии по-прежнему оказывают поддержку его учреждению.

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У предприятий есть еще одна причина для беспокойства — талибы могут заставить их перейти на исламский банкинг по принципам шариата. Эта процедура будет длительной и дорогостоящей. Недавно «Талибан» объявил нового главу ЦБ, неизвестного чиновника без формального финансового образования, и это назначение не внесло ясности в перспективы экономической жизни страны.

Еще большая неопределенность окружает будущая занятость афганских женщин. «Пока от них [талибов] нет официальных сообщений по поводу сотрудников-женщин, — сказал президент Исламского банка Афганистана Сайед Муса Калим Аль-Фалахи. — Наши работники женского пола вернутся к работе, когда мы снова откроемся». Банки скептически относятся к заверениям новых властей в том, что женщинам разрешат работать даже в соответствии с исламскими законами.